Bonaventura: "Sprazzi di miglior Jack anche alla Fiorentina. Italiano tra i mister più importanti per me"

Su La Gazzetta dello Sport ci sono le parole di Giacomo Bonaventura, che nelle scorse ore ha detto definitivamente addio al calcio giocato. Tra le parentesi ricordate, anche quella alla Fiorentina.

Il miglior Jack

“Il miglior Bonaventura? Penso lo si sia visto il primo o il secondo anno col Milan. Sprazzi però ne ho avuti anche con Atalanta e Fiorentina. Difficile dire un periodo: magari quando sei più giovane sei più spregiudicato, anche fisicamente, ma poi con l'esperienza diventi un giocatore migliore. lo tra i 30 e i 32 anni ho sentito più sicurezza”.

La sua carriera

“Ho giocato tanto con Atalanta, Milan e Fiorentina: dirne una in cui voler essere ricordato è difficile. Al Milan sono stato di più: sei anni, forse ci sono un po' più legato. Anche Atalanta e Fiorentina però, a modo loro, sono state esperienze che mi hanno fatto crescere tanto. Gli allenatori più importanti? ltaliano e Colantuono sono quelli con cui sono stato per più tempo, 3 anni ciascuno: sono quelli che mi hanno insegnato tanto, che mi hanno dato di più in termini di conoscenze. Ma ho avuto circa 20 allenatori: ho cercato di prendere le cose buone da ognuno”.