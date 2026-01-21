La grande sorpresa: ora anche Ranieri può lasciare la Fiorentina

Da qui fino alla fine del mercato invernale della Fiorentina, la grande sorpresa potrebbe arrivare da un altro difensore.

Il riferimento è a Luca Ranieri la cui posizione, dopo aver perso fascia da capitano e maglia da titolare, non è più così salda. A scriverlo stamani è il Corriere Fiorentino.

Non è contento della situazione

Del resto che non sia contento della situazione è più che comprensibile ma resta da vedere che tipo di soluzioni si concretizzeranno per lui. Il quotidiano locale scrive inoltre che si era parlato del Bologna per lui, ma in cambio di Giovanni Fabbian ci andrà Simon Sohm.

Ma prima le entrate

E' chiaro però il fatto che prima di aprire a qualsiasi ipotesi in questa direzione, la Fiorentina dovrà agire in entrata visto che dietro sono già andati via sia Pablo Marì che Mattia Viti.