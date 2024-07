Il procuratore e intermediario di mercato, con molti contatti in Argentina, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio ha parlato di Nicolas Valentini, difensore che la Fiorentina ha già prenotato per gennaio.

Linea durissima

“Il Boca ha confermato la sua linea durissima nei suoi confronti - ha detto - e in questi cinque mesi che mancano alla scadenza naturale del contratto, il giocatore non farà un minuto in campo. C'è bisogno che la Fiorentina dunque faccia un passo in avanti se vuol prendere subito il difensore”.

Lunga inattività

E poi: “Il rischio è che possa arrivare a Firenze dopo aver sommato sette-otto mesi di inattività. Sarei curioso di capire se il club viola è più propenso a prendere subito Valentini oppure se preferisce andare a prendere un altro difensore, tenendosi la possibilità di portare l'argentino in Italia a zero in inverno”.