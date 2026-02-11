Corriere Fiorentino: Difficile immaginare un regalo di benvenuto più bello per Paratici

Un articolo sulla Fiorentina presente stamani sul Corriere Fiorentino.

Pagina 8

Il pezzo in questione è titolato: “Battito d’ali”. Sottotitolo: “Due gol e un assist: Solomon è la più bella sorpresa d'inverno e anche Harrison sta crescendo La spinta dei nuovi è la linfa viola”.

Regalo per Paratici

Articolo che inizia così: “A un certo punto, sabato sera, sembrava che tutto fosse scritto nel destino. La prima di Fabio Paratici in tribuna e, proprio sotto i suoi occhi, una vittoria firmata dai due giocatori che tutti riconducono al nuovo direttore sportivo. Prima il gol-capolavoro di Manor Solomon, poi l’assist al bacio di Jack Harrison per il 2-1 di Kean. Difficile immaginare un regalo di benvenuto più bello”.