Dopo la sconfitta nel turno d'andata nel preliminare di Conference League contro il Rapid Vienna si torna a parlare di calciomercato per la Fiorentina. Alla dirigenza viola resta una settimana precisa per cercare di colmare tutte le lacune per rendere ancora più competitiva la rosa.

L'obiettivo principale resta quello di trovare il difensore centrale mancino, con Lucas Martinez Quarta che anche ieri non è sceso in campo da titolare sempre più in orbita Betis Siviglia. Per Murillo del Corinthias, nel mirino della Fiorentina ormai da settimane, c'è però da registrare un'offerta da 13 milioni da parte del Nottingham Forrest. Sulle tracce del giocatore sembra inoltre esserci anche il Torino. Resta da capire se la Fiorentina tornerà subito all'assalto per il difensore brasiliano.

Per quanto riguarda le uscite non ci sono novità sul fronte Sofyan Amrabat, nonostante siano uscite delle voci di mercato che lo accosterebbero al Napoli. Il centrocampista viola vuole il Manchester United, ma alla Fiorentina non è ancora pervenuta nessuna offerta ufficiale dal club di Premier League. La questione legata invece all'attaccante Luka Jovic, anche lui fuori dalla lista per la Conference League come Amrabat, diventa più intricata che mai dato che Milan e Cagliari, per le quali erano emersi rumors, non sembrano essere piste calde per un suo trasferimento.

Lato cessioni va registrata l'ufficialità a titolo definitivo del giovane attaccante Samuele Spalluto al Monopoli, mentre per la punta Gabriele Gori è duello serato tra Avellino e Perugia.