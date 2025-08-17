L'Atalanta sembra aver già mollato la pista Gosens: il nuovo obiettivo per la fascia sinistra è dell'Inter
Nicola Zalewski
Notizia di ieri è quella dell'interessamento dell'Atalanta di Ivan Juric per Robin Gosens, ex calciatore nerazzurro tornato sul taccuino dei dirigenti della Dea.
Il no della Fiorentina
La Fiorentina avrebbe rifiutato una prima offerta dei bergamaschi da 12 milioni di euro, decidendo per l'incedibilità del tedesco visto il suo ruolo centrale nel progetto.
Il nuovo obiettivo della Dea
L'Atalanta, dopo il no della Fiorentina, sembra aver virato su Nicola Zalewski dell'Inter, che lo ha riscattato dalla Roma per 6 milioni a giugno. La scelta sul futuro spetta al giocatore. Lo riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto.
