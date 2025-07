Un ridimensionamento inevitabile, ma per Colpani sarà ancora Serie A: due neopromosse sull'ex Fiorentina

La stagione di Andrea Colpani è stata una delle più grandi delusioni della storia recente della Fiorentina, viste le aspettative con il quale l'ex Monza era arrivato alla corte di Raffaele Palladino. Ovviamente il Flaco non è stato riscattato, facendo così ritorno al club brianzolo appena retrocesso in Serie B.

Due neopromosse interessate

Ma per Colpani le porta della Serie A potrebbero nuovamente riaprirsi. Come riporta TMW, infatti, l'esterno è finito nel mirino della neopromossa Cremonese che - dopo aver ufficializzato l'allenatore Davide Nicola - deve cominciare a fare mercato. Colpani non è oggetto del desiderio solo della Cremonese, perché in Serie A piace anche a Sassuolo e Genoa.