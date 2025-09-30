È il momento di Martinelli. Ma la Fiorentina sarà senza Kean: pronto un debutto europeo

In un momento molto delicato si inserisce per la Fiorentina la sfida di Conference League contro il Sigma Olomuc che apre la fase del maxi girone.

Le scelte di formazione da parte di Pioli saranno fatte in base anche al minutaggio e all'importante incrocio di domenica pomeriggio contro la Roma.

In porta

In generale, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, sarà dato spazio a chi ha giocato meno, o non ha giocato proprio finora, a cominciare dal portiere Martinelli, candidato a sostituire De Gea tra i pali.

Difesa e centrocampo

In difesa dentro Comuzzo e Viti, mentre in mezzo al campo dovrebbe tornare dal 1' Fagioli. Per questi tre, la sfida di giovedì sarà un esame da non fallire per rilanciare anche le velleità in campionato.

Niente Kean

Davanti non ci sarà Kean, che sconterà la seconda delle due giornate di squalifica in Conference e quindi è pronto per il proprio debutto europeo Piccoli.