A gennaio era stato quasi ceduto, adesso spunta una nuova pretendente. Barak al capolinea con la Fiorentina?

Non è stata certo una stagione entusiasmante per Antonin Barak, colpito da un brutto stop la scorsa estate che lo ha condizionato sino ad oggi. A gennaio, il centrocampista ceco era stato vicino al passaggio al Cagliari, dopo un forte interessamento anche del Napoli.

C'è una nuova pretendente per Barak

A fine stagione sarà tempo di rivoluzione per diverse squadre e in casa Fiorentina c'è anche la questione Antonin Barak che il Cagliari aveva quasi 'preso' a gennaio. Ora verranno fatte delle valutazioni sul giocatore ma, come scrive tuttomercatoweb.com, oltre a Napoli e Cagliari che si sono fatte avanti a gennaio, ora c'è anche la Lazio di Igor Tudor, che vede di buon occhio il trequartista gigliato.