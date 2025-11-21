Galloppa: "Nessuna pressione a essere primi, aumentano umiltà e voglia di rimanere in cima. In Primavera si sta alzando il livello"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club: “C'è entusiasmo. I ragazzi devono essere consapevoli che c'è ancora tanto da lavorare, siamo primi in classifica grazie proprio al lavoro e nessuno ci ha regalato niente. Faremo di tutto per rimanere lì in cima il più a lungo possibile”.

“Si è alzato il livello in questo gruppo. Positivo per me e per i ragazzi”

“Da un po' lo dico, è già un mesetto che il livello si è alzato in questo gruppo. Sono migliorati tanti aspetti che mi danno veramente tanta soddisfazione, dal ritmo degli allenamenti alla qualità delle giocate, dalla velocità dei passaggi alle letture. La Primavera è uno step importante, adesso vedo anche più competizione e possibilità di scelta all'interno di questa rosa. Poter beneficiare di questi aspetti è un bene per me e per i ragazzi”.

“Nessuna pressione, deve essere positiva. Milan simile a noi”

Pressione da primi in classifica? “Siamo a un terzo di campionato. E poi comunque no, deve essere positiva. C'è ancora tanta strada da fare, dobbiamo avere solo consapevolezza del nostro valore e umiltà per lavorare ancora più forte. Cerco di passare questo messaggio ai ragazzi. Abbiamo voglia di staccare le squadre sotto e di andare avanti. Milan? Ha molta densità all'interno del campo, potremmo avere dei vantaggi se saremo bravi nelle transizioni e a spostare il gioco da una parte all'altra del campo. Hanno una mentalità simile alla nostra, non speculano e puntano a fare la partita”.