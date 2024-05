La probabile formazione della Fiorentina: la difesa e il ‘jolly’ Bonaventura sono gli unici dubbi. Conferma per Belotti

Ci siamo, è arrivato il momento di vivere una delle notti più importanti della storia recente della Fiorentina. È il giorno della finale di Conference League, ad Atene contro l’Olympiakos.

Per l’occasione, mister Vincenzo Italiano si affida alle certezze. In porta Terracciano, in difesa Dodô e capitan Biraghi sulle fasce con Milenkovic e Martinez Quarta avvantaggiati su Ranieri. A centrocampo Bonaventura ancora non è al meglio, favorita la mediana Arthur-Mandragora ma con il numero 5 viola sulla trequarti. Possibile panchina per Beltran. Gonzalez e Kouame saranno gli esterni, con Belotti unica punta.

La probabile formazione della FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Belotti. All.: Italiano.