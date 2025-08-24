Dopo la sconfitta esterna contro la Roma di Gasperini, l'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, adesso al Bologna, ha parlato a Sky Sport anche della controversa decisione di giocare le prime partite di campionato con il mercato ancora aperto.

Le parole di Italiano

“Non so chi vuole questo mercato aperto durante il campionato - ha detto Italiano - per me è follia pura. C'è gente che la mattina prima delle partite sta al telefono con i procuratori perché non ha voglia di giocare, vuole andare via, viene in campo a fare allenamento non concentrata. Questo mercato va chiuso prima delle partite ufficiali del campionato, secondo me è pura follia”.

E ancora

“Io sentendo i miei colleghi penso che la pensino così quasi tutti, continuando così viene una cosa che non esiste, passi mesi a preparare la squadra e arrivi al momento di giocare e ci sono giocatori con la spina staccata. Se volete mi metto lì davanti a battagliare su questa situazione, secondo me non è giusto anche per l'allenatore”.