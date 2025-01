Sentite Reja: "L'Udinese può benissimo competere con squadre come Bologna e Fiorentina"

Il tecnico Edy Reja ha parlato delle mire dell'Udinese in un'intervista rilasciata al Messaggero Veneto. Secondo lui i friulani se la possono lottare anche con la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Durante il girone d'andata l'Udinese avrebbe potuto benissimo raccogliere almeno 5 punti di più, e penso ai doppi vantaggi sprecati con Venezia e Torino, ma anche allo 0-0 a zero di sabato che è stata una grossa opportunità sprecata, l’andata stessa a Bergamo. Accanto adesso bisogna mettere l’organico attuale, corroborato dal recupero di Sanchez, la forma di Thauvin e l’innesto di Solet. È una rosa che ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutti e che adesso può competere con squadre che sono in ritardo come il Milan e Roma, ma soprattutto Bologna e Fiorentina".