Prima di sfidare la Fiorentina, un difensore del Torino risolve il contratto: il comunicato

Domani, al Franchi, arriverà il Torino a sfidare la Fiorentina. E proprio prima di questa partita, in casa granata un difensore ha ufficialmente salutato il club: Perr Schuurs ha risolto il contratto. L'olandese lascia dopo oltre due anni di stop dalla rottura del crociato nel lontano 2023, non riuscendo mai più (finora) a tornare in campo.

Prima di sfidare la Fiorentina, un difensore del Toro rescinde

Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con Perr Schuurs. Oggi purtroppo si chiude il rapporto lavorativo tra il Toro e Schuurs. Le statistiche raccontano di un’esperienza di 43 presenze e due gol con la maglia granata, ma la storia di Perr a Torino è molto di più: è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa.

L'inevitabile addio di Schuurs

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi. Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto. In bocca al lupo, e Sempre Forza Toro!