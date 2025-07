Thauvin e un rinnovo "debole" con l'Udinese, la Fiorentina pensa al colpo elegante per l'attacco

Da poco Florian Thauvin ha prolungato con l'Udinese il suo contratto di un ulteriore anno. Un prolungamento “debole”, scattato in automatico e breve, che non spaventa chi è interessato al francese. Tra le squadre che monitorano la sua situazione c'è la Fiorentina, che studia il colpo elegante per l'attacco.

L'eleganza certo non manca all'ex Marsiglia, perfetto per il possibile 3-4-2-1 di Pioli. Serve convincere il club friulano a cedere uno dei suoi pezzi più pregiati, ma con lui, Gudmundsson, Fagioli e Fazzini sarebbe una Fiorentina in abito da sera. Lo scrive il Corriere dello Sport.