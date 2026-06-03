Corvino: "Alla Fiorentina con Ramadani ho fatto guadagnare molti soldi, ecco il perché di quella collaborazione"

Nel giorno del suo addio al Lecce, l'ex dirigente del club giallorosso, Pantaleo Corvino ha fatto anche riferimenti alla sua esperienza alla Fiorentina.

“Sono stato dieci anni con la famiglia Della Valle e Sticchi Damiani mi ha voluto qui in un momento in cui avevo ancora due anni e mezzo di contratto a Firenze. Sono venuto per portare in salute il club e ho accettato la sfida”.

Nel corso dell'ultima puntata di Report si è fatto riferimento anche ad alcune operazioni condotte da Corvino a strettissimo contatto con il procuratore Fali Ramadani proprio nel suo periodo fiorentino: “Non ho potuto dirlo a quelli di Report, ma lo dico oggi. Alla Fiorentina assieme all'agente ho fatto queste operazioni: Jovetic, pagato 8 milioni e venduto a 31, Ljajic pagato 6 e venduto a 15, Nastasic pagato 2,8 e venduto a 31, Milenkovic e Vlahovic pagati 5,5 e venduti insieme a 95 milioni, Fruk pagato poche centinaia migliaia di euro oggi gioca nel Rijeka e vale diversi milioni”.

E poi: "Se un direttore sbaglia si misurano i danni. A chi ha condotto l'inchiesta avrei dato questi dati e forse avrebbe capito meglio questa situazione e il perché di questa collaborazione".