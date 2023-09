La partita tra Fiorentina e Atalanta, in programma per la quarta giornata (si gioca a Firenze domenica prossima con inizio alle ore 18) sarà diretta da Luca Pairetto nato a Torino ma della sezione di Nichelino.

Sei i suoi precedenti con il club gigliato e il conto è in equilibrio: Due vittorie, due pareggi, due sconfitte. I viola con lui non vincono però con lui dal 17 febbraio 2019: Spal-Fiorentina 1-4. Una partita segnata da un episodio fondamentale: nel giro di pochi secondi si è passati dal 2-1 per i ferraresi al 2-1 per i viola grazie all'intervento del Var che si era accorto che quell'azione lì era cominciata con un fallo in area biancoceleste su Chiesa. Dopo quel successo un pareggio e due sconfitte di fila con lui (Roma-Fiorentina 3-1, Fiorentina-Bologna 1-2).

In casa con Pairetto i viola non hanno mai vinto: due pareggi e una sconfitta lo score.

Ha già diretto in passato un Fiorentina-Atalanta: il 24 settembre 2017 finì 1-1. Gara anche questa costellata di episodi arbitrali discussi: un rigore assegnato all'Atalanta dubbio (fallito) e due invece negati ai gigliati.