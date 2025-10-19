La Juventus cade a Como: ancora Nico Paz in rete. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Como e Juventus sono scese in campo nell'anticipo della domenica di Serie A, che vedrà la Fiorentina impegnata sul campo del Milan. I comaschi allenati da Cesc Fabregas hanno sbloccato le marcature prestissimo, con la rete di Kempf al minuto 4.

Paz ancora in rete

Il raddoppio dei padroni di casa è giunto grazie al solito Nico Paz. Ancora in rete il fuoriclasse ex Real, per il 2-0 finale del Como. Juve KO.

Il Como vola

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 15, Roma 15, Inter 15, Milan 13, Juventus 12, Como 12, Bologna 10, Atalanta 10, Sassuolo 10, Cremonese 9, Udinese 8, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 5, Verona 4, Fiorentina 3, Pisa 3, Genoa 2.