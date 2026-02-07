I convocati del Torino: quasi un mese dopo, Biraghi torna in distinta. Baroni recupera anche una pedina offensiva
Sono da poco stati diramati i convocati ufficiali del Torino per la sfida contro la Fiorentina, in programma stasera alle 20.45 al Franchi.
Quattro recuperi
Ben quattro i calciatori recuperati, tutti e quattro figuranti nella lista diramata da Baroni: oltre al ritorno di Simeone, perno offensivo dei granata, tornano in distinta anche il grande ex Biraghi, assieme a Gineitis e Aboukhlal.
La lista completa
Di seguito, la lista dei convocati di Baroni:
Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen
Centrocampisti: Aboukhlal, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Perciun, Tameze,
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata
