Una rondine non fa primavera, ma la Fiorentina non può privarsi di Gudmundsson. Intanto la Roma vira su altri obiettivi

Solo poche settimana fa il destino di Albert Gudmundsson sembrava lontano dalla Fiorentina. Il calciatore sembrava tra coloro decisi a chiedere la cessione a gennaio, ma soprattutto le sue prestazioni continuavano ad essere tremendamente negative. Al punto che si era parlato di un forte interesse da parte della Roma, decisa ad affondare per l'islandese nell'ottica di una possibile partenza di Baldanzi.

La Roma guarda altrove

La partita con l'Udinese, però, ha cambiato tutto. Proprio Gudmundsson ne è stato infatti grande protagonista, dimostrando di poter essere uno di quei calciatori in grado di trascinare la squadra fuori dalle difficoltà. Improbabile dunque che la Fiorentina se ne privi adesso, e infatti la Roma ha già virato su altri obiettivi: Zirkzee e Raspadori, secondo calciomercato.com, sono i primi nomi della lista.