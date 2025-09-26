Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Ho ricevuto messaggi dal procuratore e dal padre di Fagioli per quello che ho detto su di lui. Mi sono scusato, ma forse sono stato frainteso: la mia severità nei suoi confronti è dovuta al fatto che lo reputo un talento unico, e dispiace vedere un talento giocare così. Mi scuso anche pubblicamente con il padre di Fagioli e con il suo procuratore: se giocherà bene sarò felice di sottolinearlo, ciò non significa che da ora in poi ne parlerò a prescindere in maniera positiva".

“Abbiamo perso per colpa di De Gea”

Poi ha aggiunto: “La formazione iniziale contro il Como mi piaceva un sacco, anche se forse avrei messo Gudmundsson al posto di Piccoli. Il primo tempo è stato ottimo, la partita l'abbiamo persa a tempo scaduto per una papera di De Gea. Giovanni Galli non faceva passare nulla sul suo palo. Comunque sono passate solo quattro giornate. La squadra è forte, Pioli è stato maltrattato in una maniera che non mi trova d'accordo. I media ci sono andati giù pesanti, una pioggia di infamate che questo grande allenatore non merita. Qualcosa deve fare ovviamente, ma sono fiducioso”.

“Il mercato lo abbiamo promosso tutti”

Sulle dichiarazioni di Palladino: “Era evidente che ci fosse un problema con Pradè. A proposito, mi sembra che il mercato fatto da Pradè sia piaciuto a tutti. Lo abbiamo promosso tutti, ora non possiamo bocciarlo per quattro partite fatte male. Anche Ferrari e Goretti hanno fatto un bel lavoro, il presidente pur non essendo presente ci ha messo tanti soldi”.