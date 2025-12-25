Nell’intervista in esclusiva a Fiorentinanews.com l’agente Fifa e mental coach Mauro Cesarini ha espresso il suo parere sul prossimo ingresso nel comparto dirigenziale della Fiorentina di Fabio Paratici, attuale ds del Tottenham, e di come la squadra viola ha bisogno di ritrovare il prima possibile un suo leader in campo, ovvero Robin Gosens.

L'imminente arrivo di Fabio Paratici che contributo può dare alla Fiorentina in questo momento e per il futuro?

“Paratici prenderebbe ora una squadra in difficoltà e un ambiente scosso, ma, se facesse a gennaio il mercato che gli compete, il problema di uscire dal pantano a mio parere si risolverebbe. Per il futuro sarebbe un bel passo in avanti, conosce i giocatori e molto bene. Suppongo che abbia voglia di fare bene in Italia, sarebbe un bell’ingresso nella dirigenza della Fiorentina. L’importante è che possa essere lasciato lavorare bene e senza pregiudizi”

Un leader come Robin Gosens, può dare una mano in questo senso? L'infortunio lo sta tenendo ancora lontano dal campo...

“Gosens è un giocatore importante e la sua assenza purtroppo sta pesando. Parliamo di una pedina importante per la squadra, poi sono del parere che come leadership la Fiorentina oggi abbia anche altri elementi in grado di sostituirlo. È però importante che rientri il prima possibile”.