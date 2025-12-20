Mistery Gosens: la caduta, la ricaduta, il discorso a vuoto al Mapei e del tedesco non c'è più traccia

C'era una volta Robin Gosens che, oltre a macinare chilometri sulla fascia sinistra, trascinava la Fiorentina, in campo e fuori. Vero e proprio simbolo, capitano in pectore al di là della fascia ma oggi del tedesco non c'è più traccia e da due mesi ormai. Lui la fase Vanoli non l'ha proprio vissuta, è rimasto a Pioli e al tragico 3-0 incassato a San Siro dall'Inter, il 29 ottobre. Lì fu costretto al cambio per un problema muscolare dal quale sembrava potersi riprendere in un paio di settimane.

Invece ne sono passate quasi otto, fatte di ricadute e di rientri solo accennati, di discorsi motivazionali caduti nel vuoto al Mapei, dove era stato convocato da ‘aggregato’ (situazione poi non ripetuta) e di una nuova sparizione. Ufficialmente Gosens continua ad allenarsi a parte, senza un report o un aggiornamento e senza un'idea, all'esterno, di se e quando la Fiorentina possa riutilizzarlo. Salvo sorprese proveniente dal mercato.