Quest’oggi il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, alla vigilia della partita contro il Como di Cesc Fabregas, ha rilasciato una breve intervista a Sportmediaset. Questi i temi toccati dal numero 6 gigliato:

“L'anno scorso ci siamo divertiti, adesso però dobbiamo alzare il livello”

“L’anno scorso ci siamo divertiti e quest’anno è giusto provare ad alzare il livello, anche se non sarà assolutamente facile. Le squadre migliorano oggi anno, e si trovano sempre maggiori difficoltà a raggiungere gli obiettivi. Allo stesso tempo sono sicuro che con il lavoro che stiamo svolgendo potremo toglierci grande soddisfazioni”.

“Giocare è nazionale è sempre stato un sogno. Ora dovrò riconfermarmi”

Un commento anche sulla prima chiamata in Nazionale, un sogno per lui: “Era un sogno essere convocato dalla Nazionale e sono riuscito a realizzarlo. So bene che poi è difficile rimanerci perchè ci sono molti giocatori forti però tutto dipenderà dal lavoro che uno fa durante la settimana e il lavoro che faccio con la Fiorentina: cercherò sempre di migliorarmi per conquistarmi nuove opportunità”.