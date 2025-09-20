Ranieri: "Quest'anno è giusto che la Fiorentina alzi il livello, anche se non sarà facile. La Nazionale era un sogno per me"
Quest’oggi il capitano della Fiorentina Luca Ranieri, alla vigilia della partita contro il Como di Cesc Fabregas, ha rilasciato una breve intervista a Sportmediaset. Questi i temi toccati dal numero 6 gigliato:
“L'anno scorso ci siamo divertiti, adesso però dobbiamo alzare il livello”
“L’anno scorso ci siamo divertiti e quest’anno è giusto provare ad alzare il livello, anche se non sarà assolutamente facile. Le squadre migliorano oggi anno, e si trovano sempre maggiori difficoltà a raggiungere gli obiettivi. Allo stesso tempo sono sicuro che con il lavoro che stiamo svolgendo potremo toglierci grande soddisfazioni”.
“Giocare è nazionale è sempre stato un sogno. Ora dovrò riconfermarmi”
Un commento anche sulla prima chiamata in Nazionale, un sogno per lui: “Era un sogno essere convocato dalla Nazionale e sono riuscito a realizzarlo. So bene che poi è difficile rimanerci perchè ci sono molti giocatori forti però tutto dipenderà dal lavoro che uno fa durante la settimana e il lavoro che faccio con la Fiorentina: cercherò sempre di migliorarmi per conquistarmi nuove opportunità”.