L'ex allenatore di Atalanta, Bologna e altre squadre ancora, nonché ex difensore dell'Inter, Andrea Mandorlini, intervistato da News.Superscommesse.it ha parlato delle prospettive in campionato che può avere la Fiorentina.

“Progetto molto ambizioso”

“Sta portando avanti un progetto molto ambizioso - ha detto - La dimostrazione è stata data dalle finali di Conference League raggiunte che dicono tutto sulla voglia di emergere che sta avendo questa società, già da diversi anni”.

“A ridosso della zona Champions”

E poi: "Questa volta sarà ancora più avvincente, perché è tornato di nuovo Stefano (Pioli, ndr) che conosce bene Firenze e si è regalata Džeko, che è uno di quegli attaccanti che non sbaglia quasi mai. Ci sono anche tanti altri giocatori che fanno della Fiorentina una squadra di un certo livello, per cui credo che le condizioni per stare a ridosso dei posti per la Champions League ci siano tutte, pur sapendo che sarà difficilissimo arrivare tra le prime quattro, vista la grandissima concorrenza”.