Gasperini: "La squadra sta giocando un bel calcio. Nessuno ci metteva tra le prime quattro ma ci abbiamo sempre creduto"

Euforico Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, che a Dazn ha commentato così la vittoria per 4-0 sulla Fiorentina:

"Arriviamo nel momento giusto a giocarci il nostro obiettivo, abbiamo anche recuperato alcuni giocatori, la squadra in questo momento gioca anche un buon calcio. Questi ragazzi meritano il massimo, qualcuno dice che questo gruppo è da quinto o sesto posto, sono ragazzi che hanno sentimenti, carattere, qualità. Dybala purtroppo è stato fuori tanto tempo, in un momento in cui stava molto bene si è fermato per il menisco. Speriamo di rivedere il Dybala pre infortunio in queste ultime settimane. Così avremo più chance.

La Champions? Ci ho sempre creduto, con tutta la squadra. Nessuno ci ha indicato questo obiettivo, ce lo siamo posti noi, non ce l’ha chiesto la società. La critica non ci accreditava tra le prime quattro ma per fare qualcosa di importante saremmo dovuti andare oltre le attese. Ci stiamo provando ed essere in questa situazione a tre giornate dalla fine ci dà grande energia".