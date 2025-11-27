Solo un'ora fa l'AEK Atene aveva comunicato tramite una nota sul proprio sito di essere riuscita a ottenere altri biglietti per la partita di questa sera contro la Fiorentina, aumentando del 10% i tagliandi a disposizione.

Il caos

La società viola poco fa ha però smentito questa versione, o meglio, l'ha chiarita. Il numero iniziale di biglietti a disposizione dei tifosi gialloneri era 1300. Una settimana fa è arrivato l'ok per altri tagliandi, con il numero aumentato del 10%. Saranno circa 1420 i tifosi dell'AEK al Franchi, con l'aumento del numero dei biglietti che non è recente come comunicato dalla società di Atene.

Dove saranno i greci?

I tifosi greci saranno così suddivisi: 1100 nel settore ospiti, 300 Cat 1 a pagamento (come da normativa UEFA), 50 Cat1 omaggio (come da normativa UEFA), 20 in TA.