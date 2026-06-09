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La Gazzetta dello Sport: E' svolta viola con Grosso...e Joao Mario

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Sono tre, gli articoli sulla Fiorentina presenti all’interno de La Gazzetta dello Sport di oggi. 

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Ampio spazio viene dato a: “Svolta viola”. E ancora: “Fiorentina, ecco Grosso Joao Mario per la fascia”. Sommario: “Il nuovo tecnico ha conosciuto i Commisso in call. Caccia agli esterni per il suo 4-3-3: nel mirino c’è pure il portoghese della Juve”. 

Valentini e Morganti

Poi leggiamo: “Valentini in uscita C’è l’Indipendiente Il centrale fa muro”. E infine: “Arriva Morganti sarà reponsabile organizzativo”. 

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