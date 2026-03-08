Una settimana da titolare per Piccoli ma che fatica senza continuità e il peso dei 25 milioni: c'è in ballo anche il futuro

Il sentore che avrebbe giocato oggi con il Parma, Roberto Piccoli l'ha avuto un po' per tutta la settimana, dall'uscita anticipata di un malconcio Kean a Udine in poi. E di dubbi in generale ce ne sono stati pochi, perché il titolare non ha mai dato reali segnali di poter recuperare, se non per la panchina. La Fiorentina ora non può più aspettare Piccoli, che di segni e tracce ne ha lasciate poche durante la stagione: appena due reti in campionato.

Piccoli si gioca anche oggi parte del suo futuro, secondo La Nazione: senza continuità di schieramento sta dimostrando di fare molta fatica e il peso dei 25 milioni spesi per lui è innegabile e massiccio. Non è un mistero che Kean possa andarsene a fine stagione e già da oggi la Fiorentina ha bisogno di capire se Piccoli possa, nel caso, essere il nuovo titolare del ruolo.