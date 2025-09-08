Kean: "Nel calcio le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Crediamo assolutamente nella qualificazione"

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato alla Rai dopo Israele-Italia: “Stasera abbiamo vissute tante emozioni, sicuramente è il bello del calcio, le sorprese sono sempre dietro l'angolo”.

“Questo dimostra che bisogna crederci sempre, fino alla fine di ogni partita. L'importante era ovviamente vincere e ci siamo riusciti, era fondamentale portare a casa un risultato positivo”.

“L'intesa con Retegui? Stiamo andando bene, piano piano ci si conosce e impariamo a dare il meglio in tandem. Crediamo assolutamente nella qualificazione, siamo un ottimo gruppo con un ottimo allenatore: andiamo avanti con fiducia”.