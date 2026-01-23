E se il nome per la difesa di Vanoli fosse quello di un ex viola? Intanto si raffreddano due piste di mercato

Dopo aver rinforzato le fasce esterne e il centrocampo, adesso per gli uomini di mercato della Fiorentina l'obiettivo è quello di trovare un nome importante da aggiungere alle rotazioni in difesa visti gli addii di Marì e Viti.

L'identikit

La Fiorentina è alla ricerca di un centrale di difesa, possibilmente mancino, a cui si possa arrivare attraverso un prestito con diritto di riscatto o, nel caso ci fosse l'occasione giusta, anche con l'obbligo (condizionato sempre dal raggiungimento della salvezza).

Il nome nuovo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo è quello dell'ex viola Igor, che al Brighton è però titolarissimo e difficilmente il club di Premier vuole privarsene. Ma la società gigliata ha sondato il terreno e rimane vigile anche sulle piste che portano ai soliti Diogo Leite, Rugani, Gatti e Becao.

Due piste si raffreddano

Per la difesa, poi, si raffreddano due piste: quella che porta a Diego Coppola, vicino al Paris FC, e quella di Sikou Niakaté del Braga. Per quest'ultimo i portoghesi vorrebbero l'obbligo di riscatto nel prestito, mentre la Fiorentina non vuole fare l'investimento con lui.