Amrabat è arrivato al Viola Park: dopo i test si unirà alla squadra, ma il suo futuro è lontano da Firenze

Era atteso oggi al Viola Park ed è arrivato Sofyan Amrabat, che proprio in questi minuti ha raggiunto il centro sportivo della Fiorentina. Il centrocampista marocchino ha varcato i cancelli a bordo di un taxi, quasi simultaneamente al ritorno della squadra dalla tournée in Inghilterra.

Nessuna sorpresa: futuro altrove

Già da questo pomeriggio Amrabat si sottoporrà a test medici e fisici, per poi unirsi alla squadra prossimamente (vedremo se da subito o dopo una serie di sedute individuali). Non cambia comunque lo scenario del suo futuro: l'ex Hellas Verona si allenerà al Viola Park aspettando un'offerta dalla Premier League, e chissà che proprio il Manchester United non possa tornare su di lui magari per una cifra più bassa rispetto ai 20 milioni necessari per il riscatto.