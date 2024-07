Il giorno di Amrabat: Il suo ritorno (momentaneo) e le destinazioni preferite per il futuro

Quello di oggi è il giorno, tra gli altri, di Sofyan Amrabat. La Fiorentina lo attende al Viola Park al ritorno delle sue vacanze e nel centro sportivo dei gigliati comincerà a prepararsi per la prossima stagione.

Passaggio momentaneo

Un passaggio che sarà momentaneo quello del nazionale marocchino che ha già comunicato alla società il fatto di voler proseguire la propria carriera di calciatore altrove.

Le destinazioni in cima ai suoi pensieri

Dove? L'Inghilterra è in cima ai suoi pensieri e non è affatto un segreto che stia sperando in un ritorno di fiamma da parte del Manchester United, che non lo ha riscattato per 20 milioni di euro, ma che potrebbe tornare sui suoi passi se ci fosse la possibilità di prenderlo ad una cifra più bassa. E poi Spagna o Italia ma in un club di primo piano in questi paesi (Atletico Madrid, Barcellona o Milan giusto per fare qualche nome preciso).

Da escludere per il momento qualsiasi altra soluzione più esotica, come Turchia o Arabia Saudita dove avrebbe mercato.