Commisso: La volontà di investire sul Franchi c'è, ma solo a determinate condizioni...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo aver visto la vittoria della Fiorentina contro l'Empoli, è ripartito per gli Stati Uniti. Tanti i temi trattati dal patron viola nelle sue settimane a Firenze; uno su tutti il futuro dello stadio Franchi.

Secondo quanto riporta La Repubblica Commisso avrebbe ribadito, in via ufficiosa, la volontà di investire per completare il progetto del Franchi. Il presidente ha dunque intenzione di mettere a disposizione i 55 milioni (cifra che potrebbe anche salire) mancanti per terminare il secondo lotto di lavori. In cambio la società viola chiede il totale controllo sui lavori da organizzare in prima persona come privato e con regole diverse da una normale procedura pubblica e, soprattutto, una lunga concessione, di almeno 55 anni.