Commisso saluta Firenze e torna a casa. Kean e stadio, i risultati ottenuti dal presidente ma anche due temi che dovrà riprendere in mano

Un aereo privato per ritornare a casa, negli Stati Uniti. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, assieme alla moglie Catherine è partito verso l'altra parte dell'oceano di mattina presto.

Kean

Nel periodo in cui è stato in Italia c'è da sottolineare che è andato in scena il primo faccia a faccia con Kean, prima che succedesse quello che è successo, per convincere il giocatore a restare anche la prossima stagione.

Stadio

Passi avanti fatti anche sul fronte stadio; a seguito di un incontro con il sindaco di Firenze, Sara Funaro, è stato trovato l'accordo per il rinnovo della convenzione per il Franchi, ma è probabile che il numero uno viola decida di scendere in campo in prima persona sulla seconda parte dei lavori, mettendo quei fondi che servirebbero per il completamento del progetto. Di questo se ne riparlerà più avanti. Forse anche a fine maggio, perché Commisso dovrebbe tornare in caso la squadra dovesse giocare la finale di Conference League.