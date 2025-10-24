L'orgoglio di un ragazzo di belle speranze. Questo Fortini può prendersi la Fiorentina in pianta stabile

Tra le note più positive della Fiorentina che vince a Vienna contro il Rapid, c'è sicuramente la prestazione di Niccolò Fortini. Il classe 2006 ha giocato 77 minuti all'Allianz Stadion, fornendo un assist a Edin Dzeko per il momentaneo 0-2 e sfornando una prova decisamente convincente, con ottimi valori sull'entità della difesa e sulla precisione dei passaggi.

Un ottimo Fortini contro il Rapid Vienna

Fortini è tra i più positivi della vittoria della Fiorentina in Austria… ma non solo. Che il giovane esterno viola sia un patrimonio del club, non è certo una novità. Basti pensare alle squadre che hanno manifestato concreto interesse per lui (Bayer Leverkusen, Napoli, Juventus…). Lui, intanto, ribadisce l'orgoglio di vestire la maglia viola: “Che onore scendere in campo con la maglia che ho addosso da quando ho otto anni. Una prova bellissima”.

E se entrasse in pianta stabile tra i titolari?

La domanda potrebbe sorgere spontanea: Fortini può entrare in pianta stabile nei meccanismi della Fiorentina? E la risposta è tutt'altro che scontata, anzi, apre una buona percentuale di speranza al classe 2006. Considerata la situazione esterni, ma soprattutto l'attuale condizione fisica di Dodo e di Gosens, certamente non al top, Fortini potrebbe avere ottimi margini.