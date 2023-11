Biraghi: "Dobbiamo servire meglio sia Beltran che Nzola per farli segnare. Quella contro il Milan era la partita che Astori sentiva di più"

Milan-Fiorentina è anche la partita dell'eterno Capitano della Fiorentina Davide Astori, che era cresciuto tra le fila dei rossoneri. A tal proposito ha ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport il terzino e capitano viola Cristiano Biraghi: "Astori? Questa contro il Milan è la partita che sentiva maggiormente, si percepiva. Sono contento che stasera ci sia la famiglia qua, così la rivedo".

Mentre a DAZN Biraghi ha parlato su come far segnare Beltran e Nzola: “Dobbiamo servirli meglio noi e metterli nelle migliori condizioni per fare gol”.