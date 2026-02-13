Rugani verso la convocazione in vista della partita di domani. Un solo dubbio a centrocampo per Vanoli
La Fiorentina potrebbe presto puntare sul suo ultimo acquisto invernale, ovvero Daniele Rugani. Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, infatti, l'ex difensore della Juventus dovrebbe essere convocato per la partita di domani a Como, chiaramente per partire dalla panchina.
Un'arma in più per Vanoli
Per Rugani sono stati giorni d'allenamenti intensi, al fine proprio di smaltire anche gli ultimi problemini fisici. Ora il difensore sarà finalmente a disposizione di Vanoli, con l'obiettivo di farne un titolare nel giro di qualche partita (visto anche il mancato inserimento in lista UEFA).
Ndour o Brescianini?
Quanto alla formazione anti-Como, ci si aspetta Gosens di nuovo titolare, con Parisi alto a destra e Solomon al posto di Gudmundsson. A centrocampo sarà ballottaggio tra Ndour e Brescianini per affiancare Fagioli e Mandragora.