Corriere dello Sport-Stadio: Pioli cerca il rilancio...e ci mette l'orgoglio

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Orgoglio Pioli”. 

Pagina 22

Grande spazio per le parole di Pioli: “La Viola alzerà il livello”. Sottotitolo: “Il girone di Conference inizia stasera con la sfida  al Sigma Olomouc, Pioli cerca il rilancio dopo un avvio di stagione non esaltante”. In taglio basso: “Le curve restano chiuse: il Franchi è quasi deserto”. 

Pagina 23

Altre dichiarazioni: “Piccoli con Dzeko ”Diamo il meglio". Con Kean squalificato, l’attaccante è pronto per l’esordio europeo".  

