Corriere dello Sport-Stadio: Pioli cerca il rilancio...e ci mette l'orgoglio
In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Orgoglio Pioli”.
Pagina 22
Grande spazio per le parole di Pioli: “La Viola alzerà il livello”. Sottotitolo: “Il girone di Conference inizia stasera con la sfida al Sigma Olomouc, Pioli cerca il rilancio dopo un avvio di stagione non esaltante”. In taglio basso: “Le curve restano chiuse: il Franchi è quasi deserto”.
Pagina 23
Altre dichiarazioni: “Piccoli con Dzeko ”Diamo il meglio". Con Kean squalificato, l’attaccante è pronto per l’esordio europeo".
