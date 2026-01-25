La Fiorentina studia la prossima operazione 'alla Kospo': occhi su un giovane inglese dal doppio passaporto

Anche la Fiorentina si inserisce nella corsa per un giovane talento del Bristol City, compagine che milita in Championship, la Serie B inglese.

Il mediano del domani?

Si tratta di Daniel Ezendu, centrocampista difensivo classe 2009, entrato nel mirino di Fiorentina, Parma e Genoa. Il motivo è presto detto: Ezendu ha la doppia cittadinanza, essendo nato in Italia, e per questo motivo può unirsi a una squadra italiana anche prima del compimento dei diciotto anni. Peraltro, il ragazzo fa parte dell'agenzia CAA Base che cura anche gli interessi di Fortini.

Talento grezzo

Il ragazzo ancora non ha esordito con la prima squadra, facendo parte delle giovanili già dal 2017: alto 1.86, ha già ottime doti fisiche per l'età. Sembrerebbe un'operazione ‘alla Kospo’ per un ragazzo forse scoperto anche grazie all'arrivo di una figura come Paratici, che ha operato - e continuerà a farlo fino a febbraio - in Inghilterra.