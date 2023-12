Aquilani rivuole un suo pupillo viola al Pisa. Dopo il sondaggio estivo, si può chiudere il prestito "d'esperienza" a gennaio

Potrebbe esserci mercato anche per Lorenzo Amatucci in questa sessione invernale, con il centrocampista classe 2004 della Fiorentina che potrebbe essere mandato in prestito a fare esperienza prima di essere inserito da protagonista nel progetto della Prima Squadra viola.

Italiano crede in lui e l'ingresso in campo a Monza lo ha dimostrato, ma il ragazzo ha bisogno di minuti nelle gambe e su di lui ci sono gli occhi del Pisa di Alberto Aquilani. Come scrive Il Tirreno, l'intenzione della società viola è proprio quella di girarlo in prestito in B e dopo il sondaggio effettuato in estate, adesso il Pisa potrebbe affondare per il mediano viola.