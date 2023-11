Battuta d'arresto inattesa per il Ferencvaros di Stankovic ma i magiari restano capolisti in patria

Un week end difficile per tutte le avversarie viola del girone di Conference: dopo la sconfitta di ieri del Genk, sono arrivate quelle odierne di Cukaricki e Ferencvaros. Gli ungheresi in particolare hanno perso per 2-1 sul campo del Kecskemeti, molto più indietro in classifica. A segno Palinkas e Horvath su rigore mentre nella ripresa il club biancoverde l'ha riaperta con il rigore di Lisztes al 69'. Gli uomini di Stankovic restano in testa al proprio campionato.