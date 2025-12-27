Tre colpi per Paratici e la priorità è riportare in Italia Boga. E a Colonia c'è un mediano con solo sei mesi di contratto

Si insedierà ufficialmente in sella alla Fiorentina i primi giorni di gennaio ma è ovvio che sotto banco, Fabio Paratici stia già lavorando per una sessione di mercato che dovrà essere decisiva e frenetica. Almeno tre le mosse per cambiare volto alla squadra viola, forse non una rivoluzione ma quasi, secondo La Gazzetta dello Sport.

L'obiettivo numero uno si chiama Jeremie Boga che al Nizza è in uscita e in rotta con l'ambiente: alla Fiorentina serve disperatamente un esterno per virare verso il tridente offensivo. Arrivare all'ex Atalanta e Sassuolo non dovrebbe essere complicato, anche a livello di formula. Quindi un giocatore di peso a centrocampo: Eric Martel era stato seguito già in estate ma il grande vantaggio ora è che il suo contratto con il Colonia scadrà a giugno e il suo cartellino oggi non vale più i 10 milioni pretesi qualche mese fa.