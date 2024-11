L'ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici ha parlato a TMW Radio intervenendo su alcuni temi di casa viola. Queste le sue parole: "Palladino ha capito che in quella maniera la squadra proponeva poco ed era difficile mettere in condizione i giocatori di esprimersi al meglio. Ha cambiato la disposizione di un paio di calciatori e poi sono entrati altri elementi in condizione che gli stanno permettendo di fare un campionato straordinario".

E ancora: “Palladino ha valorizzato Bove, Cataldi, Adli, che venivano da squadre importanti e avevano voglia di rimettersi in gioco. Adli è stato quasi una sorpresa, sta facendo veramente la differenza. E poi il mio amico Baroni sta facendo qualcosa di straordinario, oggi la Lazio è la migliore del campionato italiano per l'espressione di gioco. Palladino invece è stato molto bravo a cambiare dopo un inizio non buono ed è riuscito anche lui a trasferire le sue idee. Ai tecnici bisogna dare del tempo per lavorare”.