Pisacane perde Piccoli ma recupera un importante pedina in vista dell'esordio contro la Fiorentina: i dettagli

Nonostante quest’oggi l’attenzione di tutta Firenze sia sulla Slovacchia, e sul preliminare di Conference League di questa sera tra Polissya e Fiorentina, domenica pomeriggio i viola inizieranno ufficialmente il loro campionato. E per questo l’attenzione deve essere posta anche sul prossimo avversario dei viola, il Cagliari di Fabio Pisacane. A tre giorni dall’esordio contro i viola il neo tecnico dei sardi, alla sua prima esperienza su una panchina di una prima squadra, ritrova il sorriso. Secondo quanto riporta cagliarinews24.com il tecnico dei rossoblu riesce a recuperare un’importante pedina in vista della prima di campionato, in programma domenica 24 alle ore 18.30.

Pisacane recupera un difensore: ci sarà contro la Fiorentina

Pisacane ed il suo staff hanno guidato la squadra in una sessione di allenamento mattutina dalla quale è emerso il definitivo recupero di un difensore. Sebastiano Luperto, difensore rossoblù tra i piu presenti lo scorso anno, dopo alcuni giorni ai box è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e dunque potrà essere disponibile per la gara contro la Fiorentina. A poco più di 72 ore dalla partita in casa Cagliari si conta una sola assenza: stiamo parlando di Leonardo Pavoletti, non ancora al top della forma fisica, che anche quest’oggi si è allenato a parte svolgendo un lavoro personalizzato.