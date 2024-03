L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando ha analizzato la situazione in casa viola a Tuttomercatoweb.com: “Contro la Lazio ha giocato bene, però la squadra non sta bene. E ora arriva la Roma… Italiano? Credo che andrà via, ormai non c'è più feeling. La società afferma ancora di avere una grande squadra sotto mano, dicendo che il tecnico dovrebbe dare di più. La Fiorentina è un po' allo sbando”.

“Come fai a non confermare De Rossi?”

Sulla Roma, invece: “Mourinho ha distrutto la testa di almeno cinque giocatori, mentre De Rossi ha lavorato sull'aspetto mentale con più attenzione. Non ha certo reso Celik come Cafù, ma ha riportato i suoi giocatori a essere tali. Come fai a non confermarlo?”.