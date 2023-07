In arrivo sentenza Uefa: per la Juventus si profilano esclusione dalla Conference e una multa. In Coppa va la Fiorentina

Dopo una lunga attesa, Juventus e Fiorentina stanno per conoscere il proprio destino europeo.

L’Uefa, che aveva avviato un procedimento volto alla verifica del rispetto delle Club Licensing and Financial Fair Play Regulations della Juve è infatti pronta a emettere la sua sentenza: secondo indiscrezioni provenienti da Nyon, potrebbe essere promulgata già stasera, in ogni caso è questione di ore.

Per La Stampa, quotidiano torinese e di proprietà della famiglia Agnelli-Elkann, si profila una pena dura, ma non una stangata per i bianconeri: verosimile l’esclusione dalle competizioni europee per una stagione e una pena pecuniaria, con conseguente ripescaggio della Fiorentina in Conference League.