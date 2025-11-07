Ranieri e un tacco demenziale, Pongracic liscia, Piccoli spreca tutto e Kean segna...ma solo in fuorigioco

Neanche le scosse telluriche delle dimissioni del direttore sportivo e dell’esonero dell’allenatore sono riuscite a scuotere una Fiorentina imbambolata, prigioniera della propria bruttezza, incapace di una reazione d’orgoglio.

La gara

Di nuovo in vantaggio per prima, di nuovo ripresa e superata. Una ricorrenza che non può essere casuale. I giocatori viola o sono scarsi o sono sciatti nelle giocate in attacco e in difesa. Si sbagliano golose occasioni da gol, ma le si creano per gli avversari che, invece, ne approfittano. Se neanche le gare in Conference servono più come tachipirina per la febbre da sconfitte, il rischio che la stagione finisca male, molto male, si fa sempre più concreto.

Le pagelle

Ranieri – 5 – L’azione del pareggio tedesco l’avvia lui con un tacco demenziale.

Pongracic – 4 – Sbuccia la palla e il biondo del Mainz segna.

Piccoli – 3 – Spreca malamente tre ottime occasioni da gol. L’assist per Sohm gli vale un punto in più.

Kean – 4 – Segna solo in fuori gioco, sbaglia un colpo di testa che chiedeva solo di essere messo in porta.

