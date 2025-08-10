Corriere dello Sport-Stadio: Simon l’è bon
In prima pagina del Corriere dello Sport Stadio c'è il titolo: "Subito Sohm".
Pagina 16
Proseguendo troviamo un altro titolo sul centrocampista della Fiorentina andato in gol ieri nell'amichevole contro il Manchester United: "Fiorentina da Premier. Simon l’è bon". In basso leggiamo: "Emozione De Gea: 'Giorno speciale'".
Pagina 17
Qua troviamo le parole di Pioli: "Alziamo il livello", mentre in basso altro titolo "Ikoné nel mirino di Botafogo e Vasco".
