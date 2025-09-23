Buso: "La Fiorentina di Pioli non costruisce niente. I cambi del Como ci hanno fatto a fette"

Intervenuto a Lady Radio, l'ex calciatore gigliato Renato Buso ha analizzato la delicata fase di stagione della Fiorentina, concentrandosi soprattutto sulla sconfitta viola col Como di domenica scorsa.

‘Fiorentina senza idee nè filo logico, manca identità’

“La Fiorentina crea poche occasioni e non ha mai il gioco in mano. Non sviluppa possesso palla, la squadra non costruisce niente, la preoccupazione più grossa non sono gli attaccanti che non segnano, ma l’assenza di un filo logico. I risultati non vengono perchè manca identità alla squadra. I cambi del Como nella ripresa hanno fatto a fette la Fiorentina, le mosse dalla panchina col passare dei minuti sono quelle che fanno la differenza".

‘Kean deve giocare da solo in attacco’

"Pioli aveva in mente una Fiorentina che potesse avere un’idea precisa di gioco con palla a terra in base ai calciatori a disposizione, invece la squadra col Como ha giocato solo con la palla lunga. Non è un caso che la squadra cercasse sempre il lancio in profondità, perchè è ciò che faceva lo scorso anno. Kean e Piccoli non si sanno ancora muovere in coppia nè danno alcun contributo in fase difensiva, soprattutto col passare della gara. Kean deve giocare da solo, non lavora con l’altra punta".